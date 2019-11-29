國民黨總統參選人韓國瑜常口吐驚人之語，最近一句「得民調者得痔瘡」立刻引起廣大熱議，藍綠白各黨自有解讀，宅神朱學恒評論此事也有神來之筆。如何預防痔瘡，他建議5件事一定要做到，其中「拒絕回答民調電話避免讓民調太高」這一招根本放大絕，被網友狂笑讚爆。

韓國瑜日前一句「得民調者得痔瘡」引起騷動，醫師出身的民進黨副總統參選人、台北市長柯文哲各有解讀。賴清德回應說，「錯誤傳達衛教訊息」，柯文哲則吐真言，「在醫學上這是沒有道理，實在看不懂邏輯，通常塞劑塞一塞就好，吃綠豆粉很有效，並突然自爆「但我絕對不是看民調得來的，20年前有…」，讓媒體笑翻傻眼。前台北市長朱立倫被問到這件事，他幽默回應「得痔瘡就降降火吧」。

對韓國瑜驚句連連，朱學恒昨在臉書評論此事說，「預防痔瘡除了多喝水，多吃蔬菜水果，不要熬夜，喝刺激性飲料之外，還有拒絕回答民調電話避免讓民調太高。政記消痣丸關心您。」 尤其「拒絕回答民調電話避免讓民調太高」一句最為經典，緊扣韓國瑜最新反制「假民調」動作，網友讚爆朱大太有才了。

其他網友對此也酸言酸語不斷，「我比較想知道維多利亞中小學的家長怎麼看創辦人」、「 最後一句真的是太經典了啦」、「韓記消痔丸關心你」、「接到民調電話，大聲說出我有痔瘡…」、「這個才是大絕，有痣的肯定是對手」、「有點快放棄比賽的感覺」、「所以問到拒絕回答的就表示是韓粉」、「高民調代表國民黨出來選總統，這個樣子痔瘡可能都已化膿了」。

(中時電子報)