下個月即冬筍產季，台中市大坑地區58歲筍農，昨日晚間8點，在冷風颼颼吹襲下，獨自開怪手在1處竹林整地，卻疑似發生翻覆意外，筍農遭拋出駕駛座外，被怪手重壓在地慘死，家屬連絡不上死者而報警，因山區路難行，警消請吊車吊掛1個多鐘頭將遺體移出，警方調查筍農死因釐清案情。

警方指出，昨晚8點05分，台中市消防局接獲報案指北屯區北坑巷，大坑風景區南側山區，有人被怪手壓住請求救援，消防局派遣東山消防分隊趕抵現場，發現1男子被壓在傾倒的怪手下，當時明顯已無生命跡象。

據了解，大坑北坑巷一帶有筍子林，58歲筍農當時獨自在竹林整地，案發現場整台怪手翻覆，筍農已掉落車外且身體遭怪手壓住，頭跟手部露出，警消派員救援時發顯已無生命跡象，吊車將遺體移出後，家屬痛哭失聲，警方已調查是否有人為疏失。

據了解，當時58歲筍農利用夜間前往筍林整地，地形因高低起伏，懷疑怪手不慎傾倒，筍農瞬間被拋出慘遭怪手壓底慘死，警方已著手調查筍農真正死因，是否有人為疏失？追究過失致死等相關責任。

(中時 )