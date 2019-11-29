國民黨總統候選人韓國瑜近日和對手蔡英文總統民調差距再拉大，韓國瑜昨天鄭重向支持者呼籲，未來接到民調，一概說「不知道」，讓「假民調單位」都測不到真實答案。對此，前民進黨大老林濁水就拋出「三點質疑」。網友則留言說。「雖我不是韓粉！感覺黑太過頭了，連憲兵也來插一腳」、「起肖」。

韓國瑜昨天下午受訪時表示，很多支持他的人，他非常感謝大家，真的讓他很感動。但民調讓心情如坐雲霄飛車，高高低低，甚至韓粉還被汙名化，韓國瑜批評，但這麼多「奇奇怪怪民調」，數字差異巨大，因此公開呼籲所有支持他的人，從今天開始，接到任何民調電話，一律「拒絕回答」。為什麼這麼做？因為假民調太多。

對於韓國瑜呼籲拒答民調。林濁水今(29日)在臉書發文，他質疑，一、「假民調太多」，是太多，還是清一色？民眾回答民調「怕會被查水錶」？第二，這是所有的民調公司，包括中時、聯合、tubs全都變成國家機器的一部份，都變成黑韓産業鏈，都當韓黑？他相當不解。第三，「韓市長，你真的還好嗎？」。

網友看法則相當多元，「雖我不是韓粉！感覺黑太過頭了，連憲兵也來插一腳…」、「除了憲兵事件以外，韓都是自找的」、「起肖！」。

(中時電子報)