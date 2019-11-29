香港反送中抗議超過5個月，國際高度關注。華盛頓郵報社論指出，香港現況反映中國既不接受也不理解民主，若中共一如繼往否認、威脅、脅迫港人，將犯下嚴重錯誤。

華盛頓郵報（Washington Post）今天在社論分析香港區議會選舉泛民陣營大勝代表的意義。社論指出，打從一開始，香港問題就在於中國統治者拒絕傾聽街頭泛民主的聲音。

社論指出，北京領導層與在香港的代理人、特首林鄭月娥刻板且思想封閉，中國政府發言人將香港抗議者形容為暴民、恐怖分子與罪犯，但事實並非如此，這只是群受夠了的香港民眾。現在這些人透過24日的區議會選舉大聲清楚地傳達他們的看法，中國必須傾聽。

社論指出，抗議初期是和平的，起源於一項引渡法案，這項法案讓中國更容易逮捕異議人士與其他人，並將他們引渡到法治薄弱甚至根本不存在的中國大陸。

但林鄭月娥拖延多時才宣布撤回修訂逃犯條例草案，她與北京的頑固態度讓示威者將訴求擴大到另外4點，包括無條件釋放被捕示威者、成立獨立調查委員會、取消暴動定性、盡快實現立法會與行政長官選舉「雙普選」。

但一如過往，社論指出，中國領導人拒絕聽取意見，導致衝突升高。當香港地方選舉接近時，北京官員堅信「沈默多數」支持政府，結果卻是支持民主的候選人以壓倒性優勢獲勝，控制香港18個區議會中的17個。

雖然香港區議會並非立法機構，而是履行鄰里職責，像是清理垃圾、維護公園等，但泛民的影響範圍確實擴大，包括在立法會70個席次中占有5席，並能選舉特首。

最重要的是，此次選舉高達294萬人投票，展現了對示威者與民主的廣泛支持。候選人以黑衣、黃色安全帽、防毒面具與護目鏡的抗議者服裝出現在競選海報中。一名23歲大學生在建制派據點擊敗3屆現任議員，一名25歲候選人透過民眾募款，將親北京的主要政黨副主席踢出議會。

社論指出，香港現況生動地凸顯了中國國家主席習近平與獨裁的中國政黨國家既不接受也不充分理解民主。他們希望香港跟上中國人民的腳步，服從、缺乏言論自由、被沒有經過合法選舉的統治者統治，並受到國家廣泛的監督。

港人透過這次區議會選舉拒絕這項要求，並發出一個急切且明確的訊息，他們珍視法治、選舉合法性與自由。若中國領導人一如既往地否認、威脅與脅迫，將犯下嚴重錯誤。

社論最後寫道：「哈囉北京，這是來自香港的聲音。你現在能聽到我們嗎？」

(中央社)