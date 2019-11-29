國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，韓昨呼籲支持他的好朋友，未來接到民調，一概說「不知道」，讓所有「假民調單位」測不到真實答案。對此，前國民黨國發院長林忠山直言，這個策略是一刀兩刃。
韓國瑜昨指出，有心人用假民調迷惑人心，已無法測出真實民意，成為民主國家笑話。他呼籲，支持者接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調。據《中評社》報導，林忠山認為，此舉是要防止西瓜效應轉投蔡，他也表示，韓可喊支持者站出來，強化信心。
林忠山指出，韓國瑜這個策略已進行一段時間，他曾聽到支持者主張拒答或亂答民調電話，韓這次是公然提出拒答民調，目的就是讓民進黨測不到真實民調，但這個策略是一刀兩刃。他表示，蔡英文執政不佳，不信民眾完全無感，但韓國瑜民調數字低，仍會有不少民眾狐疑，最終恐衍生西瓜效應轉投蔡。
林忠山提及，蔡執政無能，不應該勝選，韓可呼籲支持者站出來，強化挺韓信心，避免祭出拒答民調策略後衍生的西瓜效應。
文章來源：中評社
(中時電子報)
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