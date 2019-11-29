出國旅遊的風氣盛行，很多人會在臉書IG上貼旅遊美照，但近日有網友疑惑，「女生常出國，但又好像沒在工作，那這樣出國的費用哪來的？」貼文立刻引起熱議，真實原因曝光後，讓台男淚奔。

近日有網友在PTT上貼文詢問，常看到一些漂亮女生在社群軟體上PO出國照，好像平常也沒在工作的樣子，可能就偶爾接廠商的代言，但這樣應該也不夠支付出國的費用吧？還是這些女生的家很有錢能一直供應她出國？或是他們有啥神秘賺錢的管道？

貼文立刻吸引許多網友留言，「人家出差賺大錢，肥宅勿酸」、「因為要包裝的很美好，讓你追蹤啊」、「要看去的國家，若是亞洲，有些機票很便宜」、「人家出差賺大錢，肥宅勿酸」、「一般人也不常PO上班無聊的生活照，幾乎也都是發出國旅遊照阿」。

後來有網友針對原PO的貼文回應，長那麼漂亮，為何不好好在家相夫教子？多采多姿的生活背後，其實很危險。讓部分網友義憤填膺地說，「很多人覺得女孩要富養！人家家裡有錢，爸媽OK你管那麼多做啥？」、「住家裡可省不少錢，1年出國2至3次不難」。

最後也有網友表示，「社會對男女的要求不同，但要怎麼做是由個人取捨，想怎麼做就怎麼做，要求是為了自己，不是為了別人」。

(中時電子報)