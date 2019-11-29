今晨為這波東北季風最冷的一段時間，大台北平地最低溫約在14至16度，桃園楊梅區14.0度；中南部冷空氣較弱、低溫也約在14度左右。

氣象專家吳德榮表示，由於今天水氣減少，北部天氣稍微好轉、白天氣溫略升，中南部晴朗、白天舒適，大台北山區、東北部及東部仍有零星短暫降雨的機率，北部氣溫約在15至23度、中部15至28度、南部16至30度、東部15至28度。周末也是類似的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周日（12／1）將再一波東北季風南下，下周一晚間、周二清晨溫度降至最低，北台灣空曠平地約14、15度，提醒注意保暖。

天氣方面，下周日晚上至下周二，迎風面轉有局部雨，背風面的中南部影響小。要注意的是，下周三北冕減弱，但其中低層水氣逐漸向東北、朝台灣輸送，各地雲量漸增，下周四水氣籠罩全台。

根據中央氣象局最新預報顯示，北冕颱風目前位於台灣東南東方約2000公里位置，持續往西前進，目前仍維持中度颱風，還在快速增強中，將會持續增強至強颱，預計下周二登陸菲律賓，對台無直接影響。

專家彭啟明指出，未來這周有大幅溫度的變化，這是屬於心血管疾病等敏感族群好發期，尤其這是第一波溫度下滑較劇烈的天氣，同時也是感冒等容易快速傳播，建議您多注意家中年長者健康，做好自我的健康管理，出入公共場所盡量戴上口罩。

(中時 )