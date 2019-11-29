墨西哥央行周四公布11月中的貨幣政策會議備忘錄，內容顯示2名央行理事會成員提出要更快速降息來救經濟，因為墨國目前經濟停滯和有跡象顯示會進一步走弱。

央行11月14日會議上，以3票對2票通過把基準利率降息1碼至7.5％符合預期。其中，有2名成員投票要降息2碼，跟他們在9月會議所要求的降息幅度一樣。

央行副總裁Gerardo Esquivel在11月會議裡說，目前墨國通膨率已接近3％目標，有跡象顯示年底通膨率仍維持在低於其目標水準。他強調墨國是拉丁美洲裡，唯一個國家的通膨率是接近央行目標和貨幣政策仍然受限制。

他認為以目前情況來看，央行降息1碼並不足夠去提振經濟，而且降息速度也太慢。另一位央行副總裁Jonathan Heath也在11月投票希望讓基準利率調降至7.25％，其理由也是認為通膨率已跟央行目標差不多，而經濟又處在停滯局面，因此應該積極降息來刺激經濟。

(工商 )