洋基還在緊咬太空人的作弊疑雲，現在又傳出洋基在美聯冠軍賽G6之後，向大聯盟舉報太空人主場中外野有可疑的燈光閃爍。加上之前的哨音與敲打垃圾桶，洋基推測太空人針對不同投手、不同局數都有個別安排。太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)宣稱他們絕對沒有作弊，「大聯盟抓很緊的，到處都有人盯著。」

2018年美聯季後賽，印地安人(被太空人橫掃)、紅襪(打敗太空人)都懷疑太空人有作弊，向大聯盟舉報有人坐在他們休息區附近進行攝影。如果太空人使用這種坐在群眾裡的方法，確實在客場戰也能取得優勢。

太空人的打擊非常出色，2017、2019年不僅一堆數據高居聯盟榜首，他們吞下三振的次數也是全聯盟最少。假設破解變化球暗號，較明顯的跡象應該是三振變少、平飛球增加。以今年的三振數字，中位數差不多是洋基，吞下1437次三振，太空人只有1166次，而且主場與客場吞下的三振都一樣少。

太空人總教練辛屈駁斥這是笑話，「我們那場(2019美聯冠軍賽G1)只有3支安打，而且沒得分耶。」洋基懷疑太空人作弊的兩場比賽，太空人僅1勝1負，有一場還輸很慘，哪有人作弊還打不到球的？

因此有人認為比賽中的口哨聲，只是太空人用來嚇唬對方投手的心理戰，並不是真的猜破對手暗號。另一派看法是太空人擅長捕捉投手的破綻，或者是單純比較會選球，這該歸功於他們傑出的打擊教練。

(中時電子報)