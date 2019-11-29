桃園龜山27日下午發生一起歹徒持槍企圖搶運鈔員搶案，遭到英勇保全員壓制逮捕的廖姓嫌犯，在警訊時供出，原本還有另一名同夥本來也要一同結夥犯案，未料出發前卻「臨陣落跑」，他只好自己一人落單孤軍奮戰，警方昨循線逮捕另一名黃嫌一併移送法辦。

據了解，廖姓男子在案發前兩周就開始勘查路線與補鈔時間，他在犯案當天先躲進超商佯裝是客人，趁保全員進入超商補鈔時，竟然直接對著保全員開槍企圖搶劫現鈔，幸好未擊中正在補鈔的林姓保全員，但是圖開第二槍時，林姓保全員不顧生死關頭，上前與搶匪扭打奪槍，並請同事與民眾一起加入壓制，順利化解危機。

根據目擊者表示，廖姓搶匪比運鈔車提早一步進入超商內等候，一直等到兩名運鈔員提著現金袋進入超商，並準備替提款機進行補鈔時，突然起身朝正在補鈔的林姓保全員開槍，但並未擊中。

這時瞭嫌卻拉槍機準備開第二槍，這時卻現場卡彈，林姓保全員並未閃躲，見狀立刻反擊，企圖奪下他手中的槍，兩人在地面上扭打成一團，林姓保全員還不忘提醒同事要看好現金袋，並大聲請民眾一起協助。

最後搶匪寡不敵眾，遭到眾人壓制，林姓保全員也將手槍搶下，這時警網接到超商報案趕到現場，立刻將廖姓搶匪上銬，結束一場驚魂。

廖嫌事後在警訊時，才又供出原本還有另一名欠債累累的黃姓友人共同策劃，但作案當天黃男卻臨時說不去了，警方根據供詞，也迅速將黃嫌逮捕到案。

(中時電子報)