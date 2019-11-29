由導演王嘉明所編導的作品《RE：親愛的人生》，首度參與巴黎秋天藝術節，這是該節成立47年來，第一次有台灣表演藝術團隊參與。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

《RE：親愛的人生》揚威歐陸。（李欣恬攝）

由導演王嘉明（左）所編導的作品《RE：親愛的人生》，首度參與巴黎秋天藝術節。右為巴黎秋天藝術節總監瑪麗．科林。（李欣恬攝）

等了近50年，台灣表藝團隊首登歐洲具指標性的巴黎秋天藝術節，揚威歐陸！在巴黎時間28日晚間8點整，由導演王嘉明所編導的作品《RE：親愛的人生》，於MAC藝術中心登場，現場座無虛席，即使語言不通，但演員們生動的表演，打破文化隔閡，讓觀眾跟著台上又哭又笑，心滿意足走出表演廳。

《RE：親愛的人生》以諾貝爾文學獎得主艾莉絲．孟若的同名小說為靈感，並把原來小說裡所描述的植物、氣候、歷史、語言等元素，轉換成具有台味的乩童、桃園地區的埤塘、刺青、老兵四大段故事，劇中也使用了布袋戲、彩樓等元素說故事。

巴黎秋天藝術節總監瑪麗．科林表示，最初選定這部作品，關鍵原因在於編導手法，「故事來自台灣，而編導手法像是拍電影，沒有任何文化隔閡，在舞台上一鏡到底，卻又很簡樸，點出了生、老、病、死，每個人都會有共鳴的故事，這就是人生。」

MAC藝術中心總監裘瑟．蒙塔佛坦言，王嘉明的作品對法國觀眾而言，可說是非常陌生，「但觀眾仍然慕名而來，而劇中帶有台灣特質的乩童、布袋戲等元素，並不會把觀眾隔絕在外，反而從這些台灣文化裡，感受到一種共通性和親切感。」

巴黎秋天藝術節始於1972年，以具實驗性的當代藝術為主力，並致力發掘有潛力作品和藝術家，參與的節目類型包括舞蹈、戲劇、音樂、電影、視覺藝術等，每年在9月至12月，在全巴黎近50個場地登場，連年舉辦，已累積國際聲望。

過去台灣表演藝術團隊到巴黎重要場館、藝術節演出，包括1994年的明華園總團，首次把台灣歌仔戲帶到歐洲表演，以及1998年優人神鼓首登法國亞維儂藝術節，這次《RE：親愛的人生》於巴黎秋天藝術節演出，是該節成立47年來，第一個台灣節目，別具意義。

值得一提的是，首演現場眾多歐陸重要表藝專業人士皆出席，包括亞維儂藝術節總監歐利維耶．畢、陽光劇團共同總監布哈帝耶等人。

《RE：親愛的人生》在MAC藝術中心的演出，還有11月29、30兩日，之後於12月4日到國立鳳凰劇院演出。

(中時 )