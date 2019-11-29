獨家畫面！高以翔移靈杭州防腐 下周回台

男星高以翔27日錄大陸真人秀《追我吧》不幸驟逝，享年35歲，高以翔家人和經紀公司第一時間搭機前往寧波，外界也很關心高以翔的後事處理進度，《中天新聞》則直擊高以翔的遺體在凌晨已從寧波殯儀館移出，要運往杭州，傳出高以翔最快將在今天進行防腐，為下周返台做準備。

高以翔的父親曹道成昨（28日）晚提前從寧波返台，他雖然戴黑色口罩，仍難掩白髮人送黑髮人的哀痛，談到高以翔時他眼袋淚光說：「很可惜，真的很可惜。」《中天新聞》則直擊，高以翔遺體在今凌晨12點半則從寧波移出，要運往杭州殯儀館進行防腐，預計將在下周返台。

同時，現場多家媒體也直擊，高以翔棺木經過錄影事發地時，工作人員還向司機叮嚀「別開太快」，場面哀戚。而高以翔所屬的「傑星傳播」今凌晨則發聲明指出：「感謝所有幫助我們的朋友，尤其感謝國台辦體系各級人員全力協助，努力讓Godfrey能夠下周順利運回台北。」家屬表示想低調處理後事，也呼籲外界能給高家人空間，有後續處理和安排會另行公布。

(中時電子報)