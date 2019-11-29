儘管勇士28日以104比90擊退公牛，總算拿到本季第4勝(15敗)，勇士總教練科爾卻在末節暫停時，對於自家球員表現相當不滿，怒到直接用手砸爛戰術板，當場造成右手血流如注，讓他賽後不禁自嘲，「我現在列在每日觀察名單中！」

其實這並非科爾首次砸爛戰術板，「我只是單純的皮肉傷，我不小心砸爛一個戰術板，我一年大約可以砸爛兩個，而且每次都傷到同一部位，只不過這次傷口比較深，這大概表示我比之前還難過。」畢竟勇士現在連贏1場都相當困難。

「勇士球員在場上有陣子打得很不用心，特別是在進攻轉換到防守的時候，我們竟然讓對方那麼輕鬆跑了過來，這完全不應該發生，」科爾賽後表示，「我們帶著3勝15敗戰績打這一戰，所以每一球都很關鍵，每一回合也很關鍵。」

親眼目睹科爾弄傷自己右手的勇士前鋒卓雷蒙格林表示，「其實科爾手傷得很嚴重，褲子上也都是血，但沒辦法，他只能趕緊換了新的戰術板，因為原來那個上面都是血跡，可是我們因此提高了場上表現，才把整個局面扭轉過來。」

(中時 )