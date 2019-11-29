國民黨總統候選人韓國瑜近日和對手蔡英文總統民調差距再拉大，韓國瑜昨天鄭重向支持者呼籲，未來接到民調，一概說「不知道」，讓「假民調單位」都測不到真實答案。今再度呼籲，「民調請唯一支持蔡英文！」。

韓國瑜臉書呼籲民調唯一支持蔡英文。（圖／翻攝自 韓國瑜臉書）

韓國瑜今(11月29日)在臉書發文，「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」。並TAG，「民調唯一支持蔡英文、等我的通關密語、夜襲最後四句話」。

(中時電子報)