蘇震清選舉旗幟遭破壞 枋寮「小英的臉」被挖空 09:272019/11/29 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇震清選舉旗幟遭破壞，枋寮「小英的臉」被挖空。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇震清選舉旗幟遭破壞，枋寮「小英的臉」被挖空。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真） 2020大選陷入激戰，枋寮鄉29日發生選舉旗幟遭破壞，至少有3面總統蔡英文與立委參選人蘇震清的合影布條遭毀損，且還是挖空蔡英文的臉，目前警方正在調查中。 (中時 ) #蔡英文 #旗幟 #選舉 #枋寮鄉 #參選人 #蘇震清 #立委 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰來為我把真相說明白 04:102019/11/25 財經焦點 假共諜映照出蔡英文謊言治國 04:102019/11/26 論壇廣場 英德配定裝照曝光 網笑：尤達大師來了 21:082019/11/26 生活 台積電告訴蔡英文：台灣是全世界最好選擇 22:192019/11/26 財經 柯P大白話 04:102019/11/27 論壇廣場 提案輔選蘇震清 柯建銘：總統故鄉不能輸 17:512019/11/27 政治 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 10:412019/11/28 生活 張善政酸蘇住院 蔡英文：口說善言才有善政 11:522019/11/28 政治 Twitter為台灣2020選舉打造投票emoji 蔡總統轉發慶賀 14:272019/11/28 科技 第二任辦「蔡習會」？小英：願意嘗試任何可能性 17:042019/11/28 政治 政治熱門新聞 韓籲拒答民調 前綠營大老拋三問… 網傻眼！ - 政治 韓國瑜呼籲：接到民調電話 請答唯一支持蔡英文！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度 竟創紀錄！ - 政治 蔡英文高民調哪來的？網友曝光電話內容：太扯了！ - 政治 韓國瑜喊抵制民調 學者：應有高手指點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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