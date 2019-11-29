蘇震清選舉旗幟遭破壞，枋寮「小英的臉」被挖空。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

2020大選陷入激戰，枋寮鄉29日發生選舉旗幟遭破壞，至少有3面總統蔡英文與立委參選人蘇震清的合影布條遭毀損，且還是挖空蔡英文的臉，目前警方正在調查中。

(中時 )