美國職籃NBA在11月的第四個星期四沒有安排賽程，讓球員們可以稍作喘息並和家人共享一年一度的感恩節大餐。球季目前進行了大約1/4，東西區戰力排行與開季前的預測大致相符，迄今，唯一令球迷感到受挫的，應該是Stephen Curry的傷退，讓金州勇士在球季初期就提前出局。

台灣運彩在美國感恩節當（今）天，特別開放澳洲職籃墨爾本聯隊和肯因斯太攀蛇的場中投注，有興趣的玩家，可以小試一下身手。至於NBA的賽事，在週末至下週二仍有四場比賽歡迎大家參與投注。

11/30凌晨01:00，東區大西洋組雙雄波士頓塞爾提克與布魯克林籃網，繼續進行三天內的第二次交手，此次主客易位，由綠衫軍前往紐約作客，這場比賽除了單場外也開放場中投注。

兩軍前天才在波士頓主場過招，塞爾提克以121比110勝出，本季前來波士頓領軍的明星後衛Kemba Walker經過頸部扭傷的調息後歸隊，隨即獨取39分貢獻本季新高，令主場球迷愉悅感受到，Walker果然能取代本季轉投籃網而此役因肩傷缺席的Kyrie Irving。

其實籃網在該役表現不差，雖然已連休七場持續養傷的Irving沒有隨軍出征，但上場諸將仍給予對手極大威脅，第二節更曾豪取40分，在中場結束時以63比57領先。Walker在第三節攻得13分，是最終勝負的轉捩點，他帶動起一波9比0的攻勢，讓綠衫軍從原本1分的落後，反以91比83領先且直至終場。

Spencer Dinwiddie似乎仍將扮演Irving缺戰時的主角，且籃網上一季在主場和綠衫軍兩次交手都贏球，當時的陣容遠不及本季，也讓全軍有信心能在主場扳回一城，這使得此役的觀賞性會相對提高。尤其是有意在場中下注的玩家，此役會是很刺激的自我競爭。

運彩自今日到下周一另有幾場單場投注的比賽分別是：30日早上09:30洛杉磯快艇vs,聖安東尼奧馬刺，12月1早上08:00的印第安那溜馬對費城76人，12月2日早上07:00的猶他爵士vs.多倫多暴龍。

(中時電子報)