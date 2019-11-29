國民黨總統參選人韓國瑜昨籲支持者接到民調電話，一律回「不知道」，讓所有「假民調單位」無法再迷惑人心。韓今天再度表示，接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」。對此，有網友認為這招「算聰明」，並點出三大優點。

韓國瑜昨公開呼籲所有支持他的好朋友，接到任何民調電話，一律「拒絕回答」。韓國瑜舉去年競選高雄市長前，「100次民調輸100次」，但最後大勝15萬票，現在太多有心人與機構，不停用假民調來迷惑人心，打擊支持者信心，還有太多支持韓國瑜的好朋友怕被查水表、被政治報復，因而不敢表態。

韓國瑜稍早又在臉書喊話，要支持他的民眾從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，「一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」

網友polyhome在PTT表示，韓這招欺敵戰術下的很微妙，要支持者在民調上投另一方，事實上這招緊要關頭才有用，還有44天之後民調都飛高高。不過他問及，這招韓有跟黨部討論過嗎？「出這招應該最不爽的是其他同黨參選者吧」。

網友jajujo則表示，這樣一操作，支持者不會慌亂了，最後一絲看風向投票的人也不見得會烙跑。此外，最重要的是，接下來四十幾天已經不用被記者督麥克風問民調的問題。該網友認為這招算聰明。

(中時電子報)