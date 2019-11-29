20191128中天新聞 好巧！ 報導「王立強案」澳媒記者 10/27曾來台觀選

國民黨總統參選人韓國瑜10月27日晚間在大安舉行青年座談會，但現在媒體發現當天專訪「王立強共諜案」的澳洲記者馬肯西也現身拍攝，他們一行4人在當天下午也赴總統蔡英文拜廟場，被韓粉直播主高鈞鈞的鏡頭拍到，女助理當時還閃躲高鈞鈞的採訪。隔天馬肯西就前往外交部，專訪了次長徐斯儉，一連串看似安排好的採訪行程，讓直播主高鈞鈞質疑，會不會是安排好的一場戲。

共諜案在台逐漸發酵，而向澳洲政府投誠、自稱是中共間諜的「王立強」，大陸公安則指出他是外逃的詐騙犯，中間還鬧出台灣多家媒體報導稱澳媒指出「王立強」是化名的大烏龍。「王立強共諜案」鬧得沸沸揚楊，但現在這位撰稿澳洲記者「馬肯西」，卻被發現早在王立強案發生前，就曾到過台灣。

韓國瑜10月27日晚間在大安舉行青年座談會，馬肯西一行人現身拍攝，如今被挖出。他們一行四人分別為馬肯西、攝影師、成音師、女助理。而當天下午蔡英文在萬華拜廟，馬肯西一行人也被韓粉直播主高鈞鈞的鏡頭拍到，女助理當時還閃躲高鈞鈞的採訪。隔天瑪肯西就前往外交部，專訪了次長徐斯儉，一連串看似安排好的採訪行程，最後報出的卻是驚天共諜案，讓直播主高鈞鈞質疑，會不會是安排好的一場戲。

(中時電子報)