陳建州偕友玩命 高速公路自動駕駛吃牛肉麵挨轟

在高速公路用自動駕駛邊開車邊吃牛肉片，完全超出馬路三寶等級。但藝人陳建州與友人卻做了最不良的示範。陳建州日前與多名友人共同駕車出遊，一行人在高速公路上竟然玩起邊吃牛肉麵同時邊自動駕駛的體驗測試，陳建州21日將這段影片放上臉書個人粉絲頁後，引起粉絲及網友批評，網友更憤而向警方提出檢舉，指控有危險駕駛之嫌，國道警察局目前已發出傳喚通知書，通知車主及陳建州到案說明。

從陳建州PO出的畫面中可以看出，陳建州與多名友人共乘一輛自小客車行駛在高速公路，當車輛行駛時，陳建州對著鏡頭說，「我們現在在車上吃牛肉麵，現在機器在偵測中，我們在體驗自動駕駛」，接著後座女性友人拿出一碗牛肉乾麵給駕駛，駕駛便開始放開雙手大啖牛肉麵。

陳建州還很自豪的表示，「你看喔，他可以看底下，根本不用管前面，一邊開車一邊吃麵.。」這時鏡頭還往駕駛腳上移動，證明駕駛雙腳也沒在油門及煞車上。兩人還用牛肉麵表演乾杯，引起全車大笑。

網友看了這段影片後紛紛留言批評，「可以不要做這樣不良的示範嗎?」、「身為公眾人物很糟糕的示範」、「表示，再一次證明台灣駕駛對其他用路人的命是多麼不重視，此等自私幼稚的行為真的是台灣人的悲哀」、「這是錯誤示範，科技不是這樣示範，更不是譁眾取寵」、「希望我在路上不會遇到你們」。

有網友因此看不下去而截錄影片向警方檢舉，警方表示，交通部目前針對國內汽車設有路線偏移、人車靠近等警示煞車相關「自動輔助駕駛」功能並未限制，但未開放不須駕駛人操控方向盤就可自動變換車道和行駛等「全自駕功能」，不過使用定速及自動輔助系統也無相關罰

但警方強調，即使對自動駕駛沒有罰則，但駕駛開車吃麵，可能疏於注意其他來車的行為已涉及危險駕駛，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，因此仍可以開罰，目前發出傳喚通知給駕駛到案說明，陳建州也一併會收到，不過因他本身非駕駛人，只會請他說明過程。

(中時電子報)