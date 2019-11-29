詐騙集團竟然也有種族歧視！一名國外的網友在推特上分享，某日他接獲詐騙集團電話時的趣事。男子表示，某日他在家中接獲了一通不明來電，對方稱他有一張法院傳票，機警的男子立刻明白自己接到詐騙電話，反問對方來源，不料下秒，對方的回答竟令他直接噴笑。

Just received a scam call to my house phone.



Me : Who r u? What u mean by I got court notice?



Scammer : You Indian ah....sorry kita tak tipu Indian. Only Malay and Cina saja kita tipu.



What the hell?



Scammer pun racist kah?😁😁😁 — Sathish Sarma 🇲🇾 I'm Malaysian. (@SathishSarma) November 20, 2019

男子在推特上表示，當時對方聽到他口音後直接告訴他「我們不騙印度裔，只騙華裔跟馬來人」，隨後便把電話掛斷，令男子啼笑皆非。男子也在推特上教導大家，遇到相關詐騙電話時，就假裝或表明自己是一名印度裔，若對方仍繼續追討個資，那就直接將電話掛斷，避免受騙。

男子的推文一出，立刻引來網友們熱議。有一些網友表示，不騙印度人是因為印度真的太窮了。也有網友表示，這招可以學起來。也有人抱怨，幾乎每個星期都能接到一樣的詐騙電話。甚至有一些網友熱切的分享自己怎麼「玩」詐騙集團。

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(中時電子報)