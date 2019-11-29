大陸名模張亮，從粵菜廚師轉行當模特兒，原本名氣不高的他，6年前曾帶著兒子上《爸爸去哪兒》後人氣攀升，不過今早在微博無預警發布與妻子離婚消息，讓網友直呼不可置信。

張亮一早突然在微博發布離婚消息，內容寫道：「本不想佔用公共信息資源，但還是要通知下近況，我與寇靜於2017年已辦理離婚手續 ，只是家庭內部意見，孩子也一直一起撫養，希望大家不要過於猜測」，一向以暖男父親形象深植人心的他，突然投下此震撼彈，讓所有網友相當震驚，紛紛留言：「曾經那個拯救銀河系的女人鼻祖，愛情果然是有保鮮期」、「當年結婚都說老婆拯救銀河系才嫁給好男人，現在想想真是諷刺」。

張亮微博全文。（圖／張亮微博）

不過有網友認為是浙江台為了掩蓋高以翔猝死一事，才讓此消息在此關鍵時間曝光，因此紛紛痛批：「絕對是浙江衛視拿出來擋槍的熱搜，太噁心了」、「浙江台你還有良心嗎？現在還要拿出來擋槍」。

(中時電子報)