國民黨總統候選人韓國瑜昨下午公開呼籲支持者，從今天開始，接到任何民調電話，一律「拒絕回答」。為什麼這麼做？因為假民調太多。有學者對此分析認為，韓背後可能有「民調高手建議這樣反制」。網友對他說法表示，「高招！」「民調一但失真變成無意義，第一個中槍的就是【賭盤】！」。

據港媒《中評社》專訪義守大學管理學院教授李建興，他說，韓國瑜這個時間點拋公開呼籲，策略上應該是要讓民調中的「不知道要投給誰」的比例變高，甚至過半，讓民調參考價值變低，蔡贏韓的數字失效。

先前曾有媒體報導稱，韓國瑜在高雄選情，地下賭盤開出蔡英文讓韓國瑜20萬票。差距相當大。但國民黨立委候選人陳麗娜對此直言。現在的開出的地下賭盤，仍偏向帶風向居多。

網友對他說法表示，「高招！」「民調一但失真變成無意義，第一個中槍的就是【賭盤】！」、「台灣民調機制被民進黨玩完了！只為打擊對方士氣而存在」、「挺韓的就照辦【拒答】【投票再表態】, 讓民調失真！團結就能辦到」、「假民調實在假的太離譜了，韓國瑜的反制太好了！」、「這下子憲兵司令要傷腦筋了」。

(中時電子報)