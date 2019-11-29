好市多黑色購物節僅剩3天，吸引許多民眾去逛逛，有網友在臉書分享，逛好市多時，發現除了特價品之外，有不少人在搶這款「冬季神飲」，讓她也被燒到買了。貼文曝光後，網友熱烈回覆，冬天早上配咖啡或可可喝，暖暖的超讚，單加冰塊也好喝，跨年來一波啊！
有網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，去好市多看到好多人搶「貝禮詩奶酒聖誕組」，也腦波弱被燒到買了一組，今年的聖誕組附的杯子太美了，比去年的白色好看很多耶！大家都怎麼喝呢？
貼文立刻引起網友熱議，「1公升的耶！買了買了」、「冬天時，早上泡一杯熱拿鐵加上奶酒，真的超讚」、「跨年來一波」、「默默帶一盒回家了」、「天啊！杯子很讚，求代購」、「已經默默放進購物袋了」、「感覺可以當交換禮物」、「熱可可加奶酒事絕配阿」、「接近聖誕節和跨年的時候都會被搶光」。
甚至還有網友分享貝禮詩奶酒的多用途，「可代替咖啡酒做提拉米蘇」、「「加牛奶和巧克力，做成微醺冰淇淋」、「做歐式麵包加入奶酒會特別香、細緻」、「煎法式土司加一點超香的」。
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(中時電子報)
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