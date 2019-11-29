隨著籃網明星後衛厄文上季待在塞爾提克的「醜事」接連爆出，看來他已經打算本季都不跟前東家塞爾提克交手了，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日報導，厄文將因右肩傷勢缺席30日主場迎戰塞爾提克，這是他連8場缺陣。

先前NBA球評帕金斯曾公開指責厄文故意裝傷，為了避開這次分別在主、客場遭遇前東家塞爾提克的比賽，結果他昨天不僅因傷缺席，甚至連波士頓都沒前往，沒想到波士頓球迷仍在現場狂酸厄文，也讓他選擇在IG貼出長文回擊。

「今天就是最好例子，體育或娛樂總是充滿無知與強加於人的事物，這只是一場秀，但對現實中大部分的人來說，根本毫無意義，」厄文表示，「能搞清楚自己人生，學習如何成長，比起進個球重要太多了，我永遠站在真相這邊。」

無論厄文如何替自己說話，從籃網本季戰績就可清楚看出端倪，因為籃網本季少了厄文助陣，拿下5勝2敗，反觀厄文先發上場的話，籃網戰績4勝7敗，厄文到底是替自己新東家帶來幫助或是傷害，或許從這些數字當中就很清楚了。

就算厄文躲過這次前往波士頓踢館與主場遭遇前東家，籃網仍在明年3月4日再次前往波士頓客場作戰，也在明年3月22日主場迎戰塞爾提克，就讓大家好好期待一下，到了明年3月，厄文是否又會受傷了，或用其他爛理由不打。

(中時 )