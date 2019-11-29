世界衛生組織近日公布了全球肺癌發生率地圖，顯示台灣肺癌發生率高居亞洲第2，僅次於北韓。當肺癌已成為「新國病」，有醫師表示若想避免台灣名次繼續攀升，空氣汙染恐是目前最應重視的議題！

每一天，全台各地有上萬名 foodpanda 外送夥伴在外奔波，經常暴露於室外環境的外送夥伴可視為易受空汙影響的高危險族群。 foodpanda 為守護外送夥伴的呼吸道健康，量身打造「巾幗英熊抗霾魔術頭巾」，此頭巾可有效過濾一級致癌物PM2.5、降低汽機車排放的廢氣危害，即日起於全台免費發送3,000份頭巾給各地外送夥伴，讓外送夥伴於空汙嚴重的秋冬時節，更無憂慮、更安心的放膽呼吸。

foodpanda 全台首波送出3千份魔術頭巾，鎖定工時較長的高危險族群贈送全台最大美食外送平台 foodpanda 因涵蓋範圍廣、服務時間長，只要有foodpanda 進駐的地區都能見到外送夥伴的身影，他們經常性的穿梭於大街小巷中，面對較高的空氣污染危害風險。為實踐守護高危險族群健康的初衷， foodpanda 於全台免費發送 3,000 份頭巾，第一波發放除了邀請有需求的外送夥伴主動領取，也特別鎖定指定條件的外送夥伴贈送，條件包含每周投入外送服務時間較長、服務地區在過去一個月空氣品質指標經常顯示為橘色燈號的城市，期望更精準的為外送夥伴打造完善守護。

foodpanda 營運總監余岳勳表示：「 foodpanda 在台深耕多年，與各地外送夥伴建立良好的合作關係，我們十分重視大家的身心健康及安全，時時在觀察並統計外送夥伴最需要的用品選擇。當看見台灣的空汙問題日益嚴重， foodpanda 決定提供能守護健康又實用的產品，量身打造的抗霾頭巾將於第一波先免費發放 3,000 份，將來會陸續增加發送名額，希望全台外送夥伴能透過抗霾魔術頭巾更安心騎乘。」

本次攜手空氣防護專家淨對流Xpure 推出聯名款抗霾魔術頭巾，淨對流Xpure擁有豐富專業的空氣防護商品知識，對於機車駕駛的使用者體驗也相當重視，因此特別為 foodpanda 推出曾在嘖嘖成功集資 340 萬的「抗霾魔術頭巾」巾幗英熊客製版，此頭巾除了具吸濕排汗、抗UV及銀離子抗菌等功能外，更包含可水洗並過濾 PM2.5 的 Xpure 奈米防護層，實用功能加上吸睛的 foodpanda Logo ，深受外送夥伴歡迎，可望守護外送夥伴每一口呼吸。

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