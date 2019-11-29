當妳的女朋友一切都向「錢」看怎麼辦？一名在竹工作的工程師，本來與交往3年的女友論及婚嫁，但對方要求他必須有一棟40坪房子、100萬聘金與10萬婚戒才結婚，最後工程師氣的送給女友「一箱聘金」，霸氣斬斷3年情。

工程師不平的說：「我女友常覺得我的成就比較高，所以應該要多負擔一些費用，且不是多負擔一些，是要負擔全部，舉凡大小生活會花到的錢，一律要我出錢，我如果不在她旁邊，她甚至會拿發票跟明細來跟我請款」。

還說，女友知道他的家境不好，父親生病，母親辭掉工作在家照顧， 家裡重擔都由他一人扛，但對方卻認為「這不是男生逃避『付錢』的藉口」。

2人感情跌跌撞撞走了3年多，終於決定要結婚了，沒想到女方卻要工程師準備100萬聘金、10萬以上婚戒，還要用女方的名字買一棟40坪以上的房子，且婚後的財產完全由女方管理。

工程師覺得很無奈，跟女友商量減少聘金，婚後2、3年再買房，不料女友聽完怒斥「這幾個條件只要有一點不答應，我們婚就不要結了！」，還不讀不回工程師的訊息。

工程師某日接到媽媽的電話說父親病情加重，讓工程師對這段感情瞬間清醒，並決定「這個婚不結了」。於是買了約100萬的「玩具鈔」送到女方家，並在裡面留一張字條：「可以拿去墊桌腳或烤肉，婚你自己結吧，對眼中只有錢的人沒什麼好說的」，霸氣斬斷3年情。

(中時電子報)