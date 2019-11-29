楠西、玉井棗子第二波花結果率佳，棗農近日忙著蔬果。（劉秀芬攝）

農曆年將近，棗子也開始成熟上市。全台棗子種植面積約有2000公頃，台南市約有274公頃，以玉井和楠西為大宗，由於今年9月棗子第二波開花期氣候良好，結果率佳，多數棗園農友近日忙著疏果，提升高級品數量，以免明年產量大出時價格被打壞。

去年由於暖冬效應，讓許多冬季水果出現採收期延後的現象，楠西區的棗子結果率因豪雨影響，產量大減。梅嶺休閒農業區理事長黃貴珍表示，今年雖然第一波花遇到連日降雨，被打落不少，但第二波花大開，天氣又好，多數棗園都是結實累累，預計再兩星期即可採收。

農友表示，上個產季送拍賣市場棗子平均每公斤可賣100元以上，宅配則是依品級每台斤可達80至120元；今年棗子第二批花大開、結果率又佳，很多農民擔憂上市時產期撞在一起。

為提高棗子價錢，部分農友栽種不同時期收成品種，錯開上市時間。此外，農民也愈來愈重視分級管理觀念，近日忙著蔬果，但棗子疏果需要技巧，較仔細的一下午可能只疏兩三株，熟練的工人大家搶著請，請不到人的農友只好能輸疏多少算多少。

(中時 )