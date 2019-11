bella更新IG簡介。(圖/取材自bella_navy4life Instagram)

男星高以翔27日在寧波錄真人秀《追我吧》不幸驟逝,享年35歲。而高以翔交往3年多的女友Bella第一時間也前往大陸處理後事,面對摯愛辭世,Bella今(29日)早在IG低調哀悼,悄悄更新簡介,寫下「無論如何,我們終會相遇」。

高以翔27日在寧波錄真人秀《追我吧》不幸驟逝,享年35歲。 (圖/本報系資料照片)

面對高以翔驟逝,Bella一直沒有對外露面、發言,而Bella今則在IG簡介以英文寫下「Whatever we are...You and i will always collide.(無論如何,我們終會相遇)」,字裡行間滿是對男友的思念。

35歲的高以翔與23歲的Bella交往3年多,兩人戀情談得低調,雖然鮮少公開放閃,不過小倆口戀情相當穩定,如今兩人卻天人永隔,讓人難過。

(中時電子報)