民進黨在選前突然推出《反滲透法》草案，並指控對草案有疑慮的國民黨在「反反滲透」，國民黨反將一軍，今日由國民黨立法院黨團召開記者會，總召曾銘宗宣布推出《反併吞法》草案，今日將遞案，除了和《反滲透法》一樣反共諜之外，更防止境內外勢力支持台獨顛覆中華民國，國民黨團強調這才是真正捍衛中華民國的做法，呼籲民進黨一起支持。

《反併吞法》草案修法說明中指出，國內外對於中華民國主權觀念，受有心人影響，不斷出現借殼上市及偷換概念等「軟破壞」，已造成中華民國國家主權及自由民主憲政秩序之嚴重威脅。

因此《反併吞法》草案中提出的敵對組織定義為：中華民國境內外，主張以武力消滅中華民國，或意圖危害或干涉中華民國主權之國家、政權、團體，及上述團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體，經政府公告者。同時規範了境內外的組織團體，與只針對境外的《反滲透法》草案不一樣。

記者會上藍委紛紛痛批民進黨推出《反滲透法》只是選舉操作，王育敏質疑民進黨2017年3月就宣稱要提《反滲透法》，卻到如今面臨大選才突然提出；賴士葆也直言民進黨是因為怕獨派選票被小綠吃掉才提出。費鴻泰則指出，台獨在國外有兩大基地：美國和日本，所以反併吞法才是真正捍衛中華民國，反對任何勢力任何形式的併吞中華民國。林為洲則說明，法案中針對一般民眾主張被統或台獨的言論自由給予保障，但公務員的部分予以限制，而一般民眾如果為敵對組織採用發展組織或暴力行為的方式才會挨罰。

曾銘宗要求將《反併吞法》與民進黨提的《反滲透法》一起交付立法院委員會審查並舉辦多場公聽會，假設民進黨不願意將反滲透法交付委員會，國民黨團要求將本法逕付二讀朝野協商。他並表示民進黨提的《反滲透法》是選舉操作，國民黨不背書不隨之起舞，等等不會去議場表決。

(中時 )