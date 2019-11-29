由立法院民進黨團提出的《反滲透法》草案，今在立法院院會列入討論事項第24案，綠營原設定藍營將發動杯葛，並順勢藉此扣上紅帽，未料國民黨團發動逆襲，在院會開始前，對外宣示將提出《反併吞中華民國法》草案，以更具體文字正面迎戰綠營版本。

因此，剛剛院會在無異議的情況下，民進黨團提出的《反滲透法》草案，已順利逕付二讀，宣告未來1個月朝野將在協商期間展開激烈攻防。

目前由國民黨團擬定的《反併吞中華民國法》草案要點如下：

1、明定敵對組織之定義，凡主張以武力消滅中華民國，或意圖危害或干涉中華民國主權之國家、政權、團體，及上述團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體，無論處中華民國境內外，經政府公告者，均屬之。

2、公務員不得違背國家忠誠義務發表涉及消滅、併吞、取代中華民國之言論，總統亦同。

3、影響選舉、遊說者，應予特別處罰。

4、法人、團體或其他機構犯本法之罪者，處罰其行為負責人；對該法人、團體、機構科以罰金。

5、犯本法之罪者而自首或自白，減輕或免除其刑。

(中時 )