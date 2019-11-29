國民黨總統參選人韓國瑜29日前往台北市天母三玉宮參拜，熱情韓粉特地打扮到場力挺。（張立勳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅29日前往台北市天母三玉宮，一大早現場就擠滿熱情支持者，韓國瑜致詞時指出，國不泰、民不安是我們的責任，必須靠自己打拚，呼籲支持者明年大選要選出最適當的總統、最棒的立委，重新讓中華民國展翅高飛。

韓國瑜今早在國民黨士林、北投立委參選人汪志冰、國民黨副主席郝龍斌陪同下前往天母三玉宮參香祈福，廟埕擠滿韓粉，天氣雖冷但現場凍蒜聲不斷，熱情沸騰。

韓國瑜致詞時表示，廟裡燈籠上面寫著「國泰民安、風調雨順」，明年1月11日總統、立委投票投完，國不泰、民不安是我們自己的責任，天上的神只能保佑我們風調雨順，風調雨順我們看神明幫忙，但國泰民安要靠我們自己打拚，呼籲支持者選出最適當的總統、最棒的立委帶領國家。

他指出，過去3年半，踏遍整個台灣，大家是叫苦連聲，老百姓過得太辛苦、太辛苦，天母、士林地區有錢人很多，「台灣錢淹腳目，天母人的錢淹肚臍」，但已經1、20年來很久沒有聽過有人講過台灣錢淹腳目這句話，太多台灣人民沒有錢，很多人非常辛苦。

韓國瑜強調，基層民眾期待改變，他一定會讓老百姓安居樂業、下一代台灣年輕朋友能得到更好的照顧和發展，用一切力量培養年輕人，盼支持者一起努力。

他說，中華民國這隻雄鷹必須展翅高飛，由優質立委當我們的翅膀，帶領中華民國重拾過去光榮，找回台灣錢淹腳目，重新讓中華民國展翅高飛。

國民黨總統參選人韓國瑜 陪同立委候選人汪志冰參拜天母三玉宮

(中時 )