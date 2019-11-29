企業雲端運算的領導者Nutanix（納斯達克交易所代號: NTNX）近日宣布任命Tarkan Maner擔任商務長（Chief Commercial Officer）一職。Maner將主導Nutanix的全球事業及企業發展，並專注於發展策略夥伴、結盟、系統整合及服務供應商。

「Nutanix 的 DNA 根植於客戶的創新技術中，很榮幸和 Dheeraj 與其執行團隊合作，加速 Nutanix 於企業雲運算技術中的領導地位。」Maner 表示，「Nutanix 過去十年在企業雲端運算領域成就顯著，同時具備未來持續成長的潛能。我很高興能夠帶領 Nutanix 繼續前進，透過提供高效能的 IT 環境，實現雲端運算無形化的目標。」

Maner 的任務包含制定關鍵的混合雲策略和帶領產品部門，如Nutanix核心虛擬化平台（AHV）、軟體定義網路，以及許多主要的混合雲服務：終端用戶運算（Xi Frame）、資料庫即服務（Era）、Xi Partner Network （XPN），和工程化解決方案。

Maner擁有超過25年的業界經驗，曾於多家提供IT基礎建設服務的科技公司擔任主管，近期肩任Nexenta Systems Inc.主席暨執行長一職，期間透過公司在2019年5月購入的Data Direct Networks (DDN) 帶領團隊朝開放性資源發展。任職於Nexenta之前，則是虛擬運算主機先鋒Wyse Technology（2012年被戴爾併購）的總裁暨執行長。他更曾先後於戴爾、CA Technologies、IBM與Sterling Software等企業擔任高階主管職位，並擔任Teradici、CloudCheckr、Wheels等矽谷具領導地位的非營利組織委員會成員。

Nutanix 董事、創辦人暨執行長 Dheeraj Pandey 表示，「 Tarkan 兼具企業家思維及對運算領域的敏銳嗅覺，將領導 Nutanix 邁入第二個十年。正如我所觀察到的，他真誠的領導風格、果斷的行動決策及廣泛的產業人脈，幫助他創造了高效能的公司。另有鑑於他對公司發展的堅定承諾，我十分期待此次新的合作夥伴關係，能將 Nutanix 打造成混合雲帝國先驅。」

(工商 )