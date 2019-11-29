英國廣電主管機關通訊管理局（Ofcom）今天表示，英國駐香港總領事館前職員鄭文傑投訴大陸環球電視網（CGTN）播出他被迫承認嫖娼的影片，他們已對此展開調查。

法新社報導，英國通訊管理局在簡短聲明中說：「我們已接獲投訴，與CGTN播出的節目內容有關，我們優先列入評估。」

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）稍早表示，鄭文傑已提交針對CGTN的投訴。CGTN在英國持有廣播許可證。

「保護衛士」說，大陸國營的CGTN播出的內容，包括「直接的謊言、侵犯他的隱私情事，以及將未經證實的指控當作事實報導」。

29歲香港公民鄭文傑（Simon Cheng）曾替英國政府工作近2年，今年8月8日入境深圳後失聯，家人四處求援，大陸外交部隨後證實對鄭文傑行政拘留15天。鄭文傑上週接受英國廣播公司（BBC）專訪，揭露他在大陸遭到刑求逼供的過程，包括秘密警察質問英國在反送中抗議的角色。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）召見大陸駐英大使劉曉明要求解釋。拉布表示，大陸有關當局「可恥」、「駭人」的行為已違反國際法。

大陸公安之後在微博公布影片，聲稱鄭文傑坦承嫖娼。鄭文傑否認這項指控，並表示他被迫供認。

鄭文傑向英國通訊管理局投訴說，大陸國營報紙和CGTN後來都公布他認罪影像。「保護衛士」網站可見他的投訴內容。

鄭文傑還表示：「這項播放內容是直接回應我接受英國媒體和其他國際媒體的訪問，意圖將虐待我的過程描述為合法正當。」

「這項播放內容不僅違反廣播電視管理規則（Broadcasting Code），還包括直接且容易證明的謊言。」

(中央社)