市面上越來越多標榜「鮮奶茶」的茶飲，連手搖杯都有，為什麼外面賣的總是比自己泡的好喝？到底你喝的鮮奶茶是真材實料？還是滿滿的添加物？專家指出，透過3個簡單步驟可以判斷。

由媒體工作者及食品科學專家組成的網站食力《foodnext》報導，不論你喝的是沖泡飲、手搖飲還是超商飲，下列3個步驟可以教你簡單判斷喝下去的究竟是紅茶、鮮奶調配成的鮮奶茶，還是添加物滿滿的「組合鮮奶茶」？

1. 是否添加「奶粉」

使用生乳及奶粉混和比例而成的超商奶茶，飽和口感自然與手搖飲不同，在既有的鮮奶濃度下添加奶粉，比較不會稀釋飲品的濃度，並提升「奶味」及「奶感」，喝起來感覺更為滑順。

2. 觀察喝完後是否殘留「茶粉」

標示「紅茶」的原料，通常都不會特別寫出到底是茶湯萃取，還是添加了部分的紅茶細磨粉，但通常加入茶粉的飲品，沉降後容易油水分離，因此喝完後瓶底或杯底比較容易殘留茶粉。不過有些會使用乳化劑強化懸浮，以避開飲品沉降或油水分離。

3. 是否添加「香料」

適量的「紅茶香料」、「柑橘香料」、「花香類香料」會讓飲品喝起來更有層次感，因此在食品工業中扮演了重要的角色，不過通常香料用量極低，會標示在很後面，消費者一不小心就會忽略。

(中時電子報)