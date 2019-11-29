國民黨今天舉行「蔡政府青創政策票跳 國民黨提高薪就業、全球創業規劃」，強調「資金資源是所有事業的氧氣筒」，暗諷「叫台商回流他們不一定就回流」，政府要鬆綁法規、提供獎勵措施，協助台灣與國際企業接軌，並爭取青年實習培訓機會，並以高薪市場做努力目標。

記者會上也播放國民黨青年團長田方倫走進士林夜市隨機訪問，有民眾無奈表示，由於觀光客減少，開店容易維持營運困難，且消費券也不是每個攤位都有。

針對「厭世代」面臨低薪、存不到錢的問題，韓辦策略小組成員兼北市議員應曉薇說，主計總處的數據指出青年失業率不斷攀升，蔡政府的千億創業基金、青年就業儲蓄全都跳票，光2017年到海外工作賺錢者高達73萬6千人，去年還增加8千人。

應曉薇表示，韓國瑜談到年輕人眼眶都紅了，而國政顧問團也對此思考政策，承諾國民黨絕不會跳票，一定會落實，痛批蔡英文對不起台灣的年輕人。

國民黨不分區立委提名人吳怡玎認為，國民黨強調多元開放，與鎖國保守的民進黨不同，但以國家人民的安全為前提做開放，首先是人潮流動，從落地簽、電子簽到轉機免簽證都應開放；其次是政府須蒐集資料數據，協助商家導入觀光客，建置不侵犯隱私的觀光app。

吳怡玎說，資金也是關鍵，集眾募資是世界潮流，促成青年創業第一桶金，建議可讓股票公開發行、開放資本市場。

韓國瑜國政顧問團成員熊震寰老師表示，當前年輕人有三大痛苦，工作時間長，薪資低，生活沒有希望等。他認為，年輕人沒有希望，我們的國家就沒有希望。對於青年問題，不應只是發糖果或發錢，他表示，政府花錢也是從人民口袋拿出來的，政策應該要有智慧，聰明地結合其他資源，讓政策更為有效。

「資金資源是所有事業的氧氣筒」，熊震寰指出，將國際有知名度的創新事業引導到台灣來掛牌，提供政策獎勵與法規鬆綁，若台灣投資環境無法與國際一流市場看齊，台灣不可能成為新創事業夢想基地。他認為，對於青年創業不是給魚吃，而是讓年輕人有能力自己釣到魚，善用政府力量整合資源，修改法規，創造優質環境。

(中時 )