The Sun Yang Case, Explained 孫楊案回顧。(新華社)

歷經超過10小時的公開聽證會之後，大陸泳將孫楊的藥檢案仍然疑雲重重，其實也不是所有同胞都相信孫楊，也有不少人質疑孫楊的避檢理由。《新華社》日前在預告之後發布了孫楊案的始末影片，其中有一小段是藥檢人員簽字同意不帶走樣本的鏡頭，該畫面是當時在孫楊家中以手機攝影的。

孫楊的律師米金(Ian Meakin)表示，「運動員也有隱私，他們有權知道對方有沒有資格檢查他們。不管是精液、血液、尿液，你需要合法授權才能取走他人的體液。」孫的教練說：「這個年代誰敢把DNA樣本交給陌生人？」孫楊住在杭州，他質疑「上海的血檢官」沒資格跑來杭州抽他的血。

「我們沒有任何隱瞞，我們不怕大家檢驗。」孫楊接受過近200次檢測超過其他任何選手，他認為有一隻幕後的黑手在操控，是有人要陷害他。但他在聽證會上提出的一些證據，審判官似乎都沒什麼興趣。

依照事發過程，孫楊一開始有配合交出血液樣本，後來發現對方沒有合法授權才摔碎了樣本。WADA(世界反禁藥組織)主要是指控孫楊拒檢，而不是使用禁藥。孫楊在聽證會上說：「我告訴他們可以等到天亮，直到他們找來一位合格的藥檢官為止，但他們拒絕。」孫楊則是堅持程序正義，認為藥檢過程有瑕疵，故他可以選擇不接受。

(中時電子報)