美國總統川普簽署香港人權與民主法案後，北京譴責美方干涉內政，並揚言反制，嗆「該來的遲早會來」，陸官媒《環球時報》總編胡錫聲稱大陸準備將起草香港法案的相關人士列入禁止入境名單。不過外媒指出，北京真正擔心的是經濟，為了貿易談判，陸方難以與華府撕破臉，反擊選擇有限。

川普27日正式簽署「香港人權與民主法案」與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，對香港民主抗爭表達支持。前者授權美國政府制裁侵犯香港人權的陸港官員，並要求美國國務卿每年須向國會報告，檢視香港的特殊地位；後者明令禁止向香港當局出售美製催淚瓦斯、橡膠子彈或其他群眾控制裝備。

對於川普簽署香港法案，大陸外交部發言人耿爽表示，此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉大陸內政，但對於可能的報復手段，耿爽未透露口風，僅表示「奉勸美方不要一意孤行，否則陸方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔」；至於是否影響貿易協議進展，耿爽表示「陸方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作」。

陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特發文指出，大陸正考慮將美國起草香港法案的人士列入禁止入境名單，不准他們入境大陸、香港及澳門。但他未說明這項措施的詳細作法，也未透露消息來源。

不過據《紐約時報》分析，北京揚言反制的威脅聽起來嚴重，但也很空洞；事實上，陸方強硬反擊美國的選擇有限，畢竟貿易戰對兩國損害愈來愈重，停戰才是當務之急。報導指出，雖然從外交部到港澳辦異口同聲說要報復，但主管貿易的大陸商務部對於報復措施並未明答，僅表示「有關部門已表明陸方嚴正立場，至於中美經貿磋商，若有進一步訊息會即時發布」。

《紐時》指出，美陸雖然都表達有意願達成階段性貿易協議，但實際談判進展不明，而美國不到3週後就要對更多陸商品加徵關稅；而大陸經濟在今年第三季國內生產毛額（GDP）年增率降至6%，創下27年新低，其他經濟指標亦顯示趨緩態勢，經濟走弱恐對統治構成直接挑戰。

(中時電子報)