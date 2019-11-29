北市動物園的「熱帶雨林館」人氣紅不讓！大食蟻也住在這。成年的大食蟻獸舌頭可以長達60公分以上，每天約能吃掉30,000隻螞蟻，來到台北市立動物園，您一定不能錯過熱帶雨林區的大食蟻獸「Cortesa口袋莎」。保育員努力調整環境，希望在野外原本就是共域的水豚、蜘蛛猴和大食蟻獸都能開心生活，民眾也可以看到牠們自然的行為表現。

大食蟻獸是游泳高手，也很喜歡洗澡。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸是獨居、晨昏活動的動物，非常特別的是牠的體溫只有攝氏27-33度，是所有哺乳動物裡體溫最低的，因此新陳代謝緩慢，加上最喜歡的食物是白蟻和螞蟻，營養攝取並不容易，因此牠盡量減少活動多多休息，好降低能量的消耗，其實大食蟻獸跟無尾熊很像，大部分的時間都在睡覺。

保育員努力調整環境，希望在野外原本就是共域的蜘蛛猴和大食蟻獸都能開心生活。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸和水豚及蜘蛛猴比鄰而居，年紀較大的黑掌蜘蛛猴跟棕頭蜘蛛猴和「口袋莎」和平相處，剛開始「口袋莎」有固定的休息地點，但是水豚把自己島上的草都吃光後，開始轉戰到大食蟻獸的島上，而年輕的棕蜘蛛猴兄弟破壞力強，為了讓島上的植物休養生息，保育員會讓兩群蜘蛛猴互換上島，頓時大食蟻獸的家熱鬧起來。

保育員搬了漂流木、木屑、乾草等素材布置在島上，讓動物們有更多的傢具。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸沒有牙齒，長長的鼻子可以伸進白蟻丘覓食，又長又尖的爪子則是保護自己的武器，還能當刀叉挖開蟻塚，為了保養牠特殊的「指甲」，食蟻獸走路時會用握著拳頭(彎曲指關節)的姿勢來護甲。當敏銳的嗅覺發現蟻窩後，便用長爪子挖開蟻丘，搭配長長的舌頭覆蓋黏稠唾液，以每分鐘約150次的速度在蟻巢內搜索，讓白蟻或螞蟻幾乎沒有機會逃脫。

大食蟻獸跟無尾熊很像，大部分的時間都在睡覺。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸是游泳高手，也很喜歡洗澡，夏天傍晚都會在保育員準備的澡盆裡洗洗刷刷，就差沒有吹口哨，看牠非常享受的樣子，保育員還會擔心長長的爪子會不會抓破皮呢？！不過看來是我們多慮了。

今天是「世界食蟻獸日（World Anteater Day）」，有機會到台北市立動物園熱帶雨林區，別忘了尋找大食蟻獸，看看牠和鄰居們有沒有擦出甚麼火花，「口袋莎」是在歐洲動物園暨水族館協會保育計畫框架下，從新加坡動物園引進的雌性個體，目前是台灣唯一的大食蟻獸，台北市立動物園正在努力幫牠找到繁衍族群的另一半。

(中時電子報)