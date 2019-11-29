勵馨基金會透過募資平台執行「蝴蝶朵朵 傳愛偏鄉」，印製「蝴蝶朵朵」繪本希望讓曾受性侵的民眾勇敢說出。（林良齊攝）

據衛福部統計，去年共有1萬1458件「性侵害事件」通報，而性侵害被害人與加害人關係僅有400餘件為不認識，意謂多數的被害人與加害人是認識的，勵馨基金會透過募資平台執行「蝴蝶朵朵，傳愛偏鄉」，印製「蝴蝶朵朵」繪本希望讓曾受性侵的民眾勇敢說出。

雖然去年性侵害通報逹1萬1458件，相較10年前的8521件多了不少，但勵馨基金會執行長紀惠容認為，多數性侵事件為熟人性侵，被害人在通報上會有更多顧忌，尤其是孩子無法去辨識熟人性侵，恐怕還有未通報的黑數。

已故兒童作家幸佳慧遺作「蝴蝶朵朵」，描述一名名叫朵朵的孩子，遭受與媽媽同居的叔叔性侵、最後在媽媽的引導下說出的故事，勵馨基金會透過募資印製繪本、培訓講師，希望鼓勵被性侵的兒童勇敢說出自己的經驗。

紀惠容表示，幸佳慧關注的包括廢死、移民、性侵害等議題，雖然看似尖銳，但是卻是值得家長與孩子一起面對的議題，而性侵害是勵馨長期關注的議題，希望透過「蝴蝶朵朵」，讓更多的被性侵的民眾勇於說出經驗。

勵馨基金會副執行長王玥好說，目前已募集到上千本的蝴蝶朵朵繪本，將送至性侵害發生率較高、且性侵防治教育資源相對短少的縣市包括台東縣、花蓮縣、新竹縣市與宜蘭縣等縣市，協助家暴及性侵害防治工作的推廣。

除了印製繪本外，勵馨基金會也培訓師資、社區志工宣導與訓練等，培育更多蝴蝶朵朵講師與支撐社區的重要他人，讓熟人性侵防治工作能真正落實，深耕兒童兒體自主的觀念。

(中時 )