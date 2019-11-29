國民黨立法院黨團今日召開記者會，質疑民進黨立委蘇震清去年就涉入炒股弊案，短短26天賺3千萬，今年4月檢調搜索之下也有人承認是蘇震清的人頭了，為何檢調至今還不約談蘇震清？國民黨也質疑民進黨在蔡英文介入的情況下，讓原本想排入民進黨2020不分區立委候選人名單的蘇震清和莊瑞雄對調，改讓蘇去選區域立委，如此作法是和黑金合流，如果日後發現蘇震清真的有罪，蔡英文是不是要負連帶政治責任？

屏東出身的國民黨2020不分區立委候選人廖婉汝質疑，今年4月檢調發動搜索偵查，誠美材副董葉美麗、蘇震清助理賴麗團都承認是蘇震清的人頭，也查到了蘇震清和葉美麗的炒股密約等具體事證，但蘇震清卻遲遲未被傳喚。

廖婉汝也說，民進黨今年3月本要將蘇震清排入不分區，最終卻沒排入，在蔡英文介入協調下寧可讓蘇震清和莊瑞雄對調，必有原因，蔡英文竟寧願跟黑金合流，如果蘇震清被起訴，她是否願意背負政治責任？另一位國民黨2020不分區立委候選人鄭麗文更痛斥蔡英文把人叫到官邸協調不分區名單的行為是直接搓圓仔湯，並質疑蘇震清可以拿出六千萬炒股且不到一個月就獲利三千萬，是否覺得自己後台夠硬？

台北市議員王鴻薇質疑，今年4月出版的鏡周刊已清楚寫出案情，檢調卻不約談蘇震清，難道只要蔡英文站在蘇震清旁邊，檢調就可以停止辦案？國民黨立法院黨團總召曾銘宗也質疑蔡英文執政下，大立委竟有司法假期，蘇震清掏空案金管會沒看到檢調不偵查，但小市民涉案馬上就依法嚴辦。

(中時 )