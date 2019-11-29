大陸全國台企聯今日發布新聞稿指出，全國台企聯會長李政宏26日在青島台協22周年慶典致詞中，特別對民進黨當局罔顧現實，推出「反滲透法」一事表示強烈譴責。

李政宏說，「反滲透法」是變相的「中共代理人法」，該法再次讓廣大台商、臺胞心生憂慮，籠罩在恐怖之下，阻擋了廣大台商安心回家的路。

全國台企聯表示，過去一段時間，民進黨當局擬修訂「中共代理人法」，遭到臺灣各界、特別是廣大台商的強烈反對，全國台企聯發表聲明對此法強烈質疑。

全國台企聯指出，未料一波未平一波又起，在「中共代理人法」未被完全否定之下，近期民進黨立委又推出「反滲透法」作為替代品。換湯不換藥，再次恐嚇、威嚇參與兩岸交流的臺灣民眾，製造「綠色恐怖」，全國台企聯一如既往地為廣大台商們發出怒吼：反對此一為了達到政治目的而犧牲臺灣民主以及言論自由的做法

全國台企聯強調，相信民進黨當局這一操弄選舉、不顧臺灣鄉親感受的行為，一定同樣會遭到各界的強烈反對與譴責。

(旺報 )