6年前就讀台南市安順國小六年級的林姓男童，上游泳課時溺水死亡，游泳教練獲不起訴確定，林的父母提國家賠償訴訟；一審判安順國小要賠償572萬多元，二審認定校方及游泳教練沒有過失，逆轉改判免賠，林的父母不服提上訴，最高法院駁回確定。

林的父母提控指控，2013年5月16日上午安順國小六年級在導師及石姓游泳教練帶領下，到安順國中游泳池上游泳課，他們指控校方人員疏於照料致兒子溺水，且未積極持施以心肺復甦術及暢通呼吸道之急救措施，讓兒子來不急搶救到醫院前死亡。

台南地院認為，林姓男童的死亡與學校有因果關係，但考量本件溺水事故的事發突然，為在場人士均不及反應，安順國小之游泳教練雖有欠缺有善良管理人的注意之過失責任，但其救治男童過程仍屬盡心盡力，判決安順國小賠償572萬9675元。

台南高分院審佐相關證人證詞，認為當時校方人員並無疏於照料學童致其溺水，且急救過程並無不當，逆轉改判免賠，林的父母提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )