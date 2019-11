立法院教育及文化委員會昨天召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則公聽會」,政大國關中心研究員嚴震生出席表示,他仔細看了國圖公布的蔡英文總統博士論文,發現444個錯字,不知道是怎麼通過審查的。旅美記者林環牆昨日也再度於臉書發出聲明,並列出十大証據,再次強調他的調查結論很清楚「蔡英文並沒有在1984年自倫敦政經學院(LSE)取得法學博士學位。」

以下為林環牆臉書全文:

#論文門公聽會聲明

今天(11/28/2019)台灣立法院針對蔡英文的論文門事件,召開由陳學聖立委發起的跨黨派公聽會。賀德芬教授,彭文正教授,歐崇敬教授,嚴震生教授,以及邱榮舉教授都應邀參加,展現讀冊人的良心與無畏的道德勇氣。這個公聽會讓論文門的調查又向前邁進重要的一步,大家加油。

本人對於論文門的調查迄今已長達半年,掌握了許多重要發現與證據,並已有系統地整理寫成一份將近50頁的中文版「獨立調查報告」,以及一份篇幅略長且納入較新發現的英文版報告「Can One Earn a PhD from LSE without a Thesis: The Bizzare Story of President Tsai」。這兩份報告分別在今年8月與10月公開發表於本人的臉書網頁:

本人的調查結論很清楚 --- 蔡英文並沒有在1984年自倫敦政經學院(LSE)取得法學博士學位。

支持這項結論的証據有很多,其中最重要的十大証據包括:

1) 蔡英文自始至終提不出1984年博士學位的原始證書。

2) 蔡英文自始至終提不出1984年標準規格的藍皮硬裝本博士論文。

3) 英國校方的議會圖書館(Senate House Library)與高等法律研究院(IALS)自始至終沒有蔡英文的博士論文書目,也沒有蔡英文於1984年繳交最後定稿論文的紀錄。

4) 英國校方的學生紀錄(總統府所提供)完全沒有蔡英文有通過論文口試的登錄,也沒有繳交最後定稿論文的登錄。

5) 英國校方的學生紀錄(總統府所提供)明明白白顯示,蔡英文早於1982年11月10日辦理退學(withdrawal),這是有別於暫退(interupption)的一種嚴肅而不可迴轉地退出LSE的碩博士學程。

6) 蔡英文沒有博士學位的原始證書,但卻提出與標準規格不同的所謂補發證書,而且是兩種不同版本的補發證書。

7) 蔡英文企圖於2011年偷渡一本神秘的論文至倫敦大學的議會圖書館與高等法律研究院,但這個企圖失敗。

8)蔡英文成功地偷渡論文書目至ProQuest (2009) 與大英圖書館(2015),以營造論文存在的假象。

9) 蔡英文成功地於2019年6月28日偷渡一紙本非正規的黑皮論文至LSE的婦女圖書館,不僅內文缺6頁,編輯非常草率,而且打字左右對齊的格式標準不一。

10) 蔡英文不只一次聲稱她兩年內拿到LSE博士學位,而且強調在博士證書上註記她「對國際貿易有很強的學術背景」。這根本是技術上不可能,而且也與她提出的三種版本證書影本完全不符。

上述提到的每一點,我們都有具體證據佐証。

論文門考驗整個台灣社會的道德勇氣與良心。我們是要勇敢邁向陽光普照的道路,還是要膽怯地沈淪妥協於暗黑?這將會決定我們台灣人民是不是有能力建立一個「自由,美麗,公義,驃悍」的東亞文明。

(中時電子報)