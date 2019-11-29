民進黨發起進行「＃全民下架吳斯懷」運動，以期達成國民黨政黨票低於159萬、總統票少於328萬票的目標、讓韓拿不到選舉補助款。台北市長柯文哲酸民進黨，口號不切實際，像登陸月球不可能，「應該說讓白海豚（暗指國民黨主席吳敦義）落選、擱淺，這比較容易達到」。

對於民進黨選戰目標明確要「下架吳斯懷」，遭綠營鎖定攻擊的國民黨不分區第4名的吳斯懷，柯文哲直言，如果純粹選戰策略，這口號不切實際，打選戰要合理，「讓白海豚落選或擱淺，這目標比較容易達到也比較合理，說下架吳斯懷太不切實際。」

媒體追問，是否會把「讓白海豚擱淺」當民眾黨口號，柯自誇笑稱，這不錯要想想看。

除了喊出下架吳斯懷，民進黨也喊出要讓韓國瑜的總統票拿不到328萬，這樣韓就拿不到30元的補助，柯強調，民進黨要講可以達到的目標，「不要講那個好像我們要登陸月球，現階段不可能的，白海豚擱淺好像比較可能」。

此外，面對小黨競爭激烈，柯曾透露如果民眾黨表現不佳，最後只拿到2席，前進2024就等於用窒息的方式在前進，柯坦言，民眾黨只有兩2席的話，動能大概就很低很低了。

(中時 )