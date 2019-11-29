「台灣鐵板教父」謝樂觀首創「無奶油烹調」、「東方五行五色食補概念」，並自有一套「看天吃飯」的準則，現在插旗台北大直了，依照時令來調整菜單，提供當季最對味的食補料理，並和蔡依珊合作，將《滴紅豆》帶入鐵板料理，讓全菜色更能溫補身體。
在鐵板料理界擁有超過40年精湛經歷「台灣鐵板教父」謝樂觀，鐵板料理餐廳打造成藝術空間，除了能吃到食材的鮮度外，還能欣賞藝術品；擁有中醫世家背景的謝師傅特別瞭解食材屬性，強調食物「寒、熱、溫、涼」四性原則，打造具調養效果的五行料理。除了健康概念，謝師傅對料理的原創力更是首屈一指，以「軟、嫩、Q、脆、酥」口感五感、「酸、甜、苦、辣、鹹」味覺五味及「白、青、黑、紅、黃」食物五色為變化準則，排列組合出一系列台式創意口味。
從入桌上的餐前《養生茶》以鹿角靈芝與金桔沖泡而成，清新甘甜中帶點金桔的微酸，可潤喉潤肺，接著依套餐挑選來體驗食材的養生，讓《鐵板教父謝樂觀》讚不絕口是蔡依珊《炆久之芯》養顏聖品《滴紅豆》，一再說喝了不「腳麻」；而《滴紅豆》營養價值比一般紅豆高4倍的北海道紅豆，並萃取紅豆皮的營養精華，富含鎂、鐵、鉀，色澤如紅酒一般明亮飽和，口感濃郁香醇，無豆腥味且無糖零負擔，而紅豆屬性為溫，正適合秋冬時節，不論餐前、餐後或隨餐飲用，都是最百搭的健康飲品。
【鐵板教父謝樂觀 餐廳資訊】
套餐式菜單，共有《SET A》、《SET B》、《SET C》三款套餐，依食材的等級有別 提供NT$2300至NT$5000元不等價位區間的餐點內容。
地址：台北市中山區植福路215號2樓
電話：02-8502-7689
營業時間：週一至週日11:30 - 14:00、17:30 - 22:00
(中時電子報)
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