「台灣鐵板教父」謝樂觀首創「無奶油烹調」、「東方五行五色食補概念」，並自有一套「看天吃飯」的準則，現在插旗台北大直了，依照時令來調整菜單，提供當季最對味的食補料理，並和蔡依珊合作，將《滴紅豆》帶入鐵板料理，讓全菜色更能溫補身體。

《鐵板教父謝樂觀》從藝術品展示、空間設計到鐵板料理本身的外觀及口感，無一不是藝術的體現，完美演繹鐵板料理新美學。(圖/張家齊攝影)

在鐵板料理界擁有超過40年精湛經歷「台灣鐵板教父」謝樂觀，鐵板料理餐廳打造成藝術空間，除了能吃到食材的鮮度外，還能欣賞藝術品；擁有中醫世家背景的謝師傅特別瞭解食材屬性，強調食物「寒、熱、溫、涼」四性原則，打造具調養效果的五行料理。除了健康概念，謝師傅對料理的原創力更是首屈一指，以「軟、嫩、Q、脆、酥」口感五感、「酸、甜、苦、辣、鹹」味覺五味及「白、青、黑、紅、黃」食物五色為變化準則，排列組合出一系列台式創意口味。

左／《養生茶》以鹿角靈芝與金桔沖泡而成，清新甘甜中帶點金桔的微酸，可潤喉潤肺，右／《五行沙拉》中要從堅果入口，每顆堅都黏上打成泥狀的南瓜子，而葡萄則插上野薑花，中間巧妙的塞入秘密食材提味等饕客發覺。(圖/張家齊攝影)

從入桌上的餐前《養生茶》以鹿角靈芝與金桔沖泡而成，清新甘甜中帶點金桔的微酸，可潤喉潤肺，接著依套餐挑選來體驗食材的養生，讓《鐵板教父謝樂觀》讚不絕口是蔡依珊《炆久之芯》養顏聖品《滴紅豆》，一再說喝了不「腳麻」；而《滴紅豆》營養價值比一般紅豆高4倍的北海道紅豆，並萃取紅豆皮的營養精華，富含鎂、鐵、鉀，色澤如紅酒一般明亮飽和，口感濃郁香醇，無豆腥味且無糖零負擔，而紅豆屬性為溫，正適合秋冬時節，不論餐前、餐後或隨餐飲用，都是最百搭的健康飲品。

左／《季節一口香》以蒸熟的澎湖絲瓜為基底，上頭搭配野薑花與紫蓮花，葡萄如花蕊般點綴於花中央，一口咬下，花香四溢，口齒間同時感受到絲瓜、葡萄、貢菜不同層次的清脆嚼勁；《鱈魚下巴》外皮煎得酥脆，肉質鮮嫩細緻，連骨頭也清脆軟Q。(圖/張家齊攝影)

《主廚美國沙朗牛肉捲》，將肥瘦適中的沙朗牛肉片在鐵板上煎熟，兩面各煎12秒左右，約7、8分熟，不添加任何油品，以牛肉本身的油脂烹調出香嫩多汁的絕佳口感「香椿與剝皮辣椒、飛魚卵與葡萄、番茄起司」三款口味，香椿與剝皮辣椒包覆在煎得香嫩的牛肉片裡，巧妙地中和辛辣口感及香椿的特殊氣味，層次豐富，其中剝皮辣椒嚴選自花蓮地區，標榜天然有機；飛魚卵與葡萄也是絕妙組合，每一口都吃得到飛魚卵「啪滋啪滋」的Q彈嚼勁和葡萄的甜味，鹹中帶甜(圖/張家齊攝影)

左／《蔬菜麵》則是將被譽為冬季蔬菜王的大白菜刨絲，代替麵條，再搭配美生菜及番茄，湯底清甜，口感清新順口，具有解熱、消食下氣及清腸胃之功效，主餐後來一碗，去油解膩，健康又美味；右／《烏骨雞蛋》選用新鮮烏骨雞的初生蛋，在鐵板上煎成外層香脆的荷包型半熟狀，形似銅鑼燒，一口咬下，滑嫩的蛋白包覆著金黃蛋汁，瞬間爆漿，蛋香四溢，交融出意想不到的驚喜滋味。(圖/張家齊攝影)

《杏桃桂花糕》將天然糯米以果汁機打成黏稠狀，並在鐵板加熱煎成Q彈糕體，再以溫性食材黑糖蜜、杏桃乾、黃金桂花花瓣搭配，黃金桂花香氣撲鼻，黑糖蜜的厚實中帶有杏桃乾的酸甜，為去寒暖胃的必吃甜點；最後登場的是《桑葚鮮果飲》，嚴選花東桑葚，製成果泥，配上芒果露、椰奶與榛果，上頭清涼的薄荷葉讓濃郁香甜的果泥毫不膩口。(圖／鐵板教父謝樂觀 提供)

蔡依珊每天都要喝二杯《滴紅豆》，據他表示連先生每日喝一杯。(圖/張家齊攝影)

【鐵板教父謝樂觀 餐廳資訊】

套餐式菜單，共有《SET A》、《SET B》、《SET C》三款套餐，依食材的等級有別 提供NT$2300至NT$5000元不等價位區間的餐點內容。

地址：台北市中山區植福路215號2樓

電話：02-8502-7689

營業時間：週一至週日11:30 - 14:00、17:30 - 22:00

(中時電子報)