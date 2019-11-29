和平區白鹿吊橋即將於今年12下旬完工啟用，往返路程從原先的90分鐘變成10分鐘！該橋原本封閉7年，透過市府的經費支持及品質管控，今年4月終於動工修復，當地居民紛紛表達肯定。台中市副市長楊瓊瓔28日前往視察吊橋時表示，感謝和平區公所及市府同仁的努力，才能解決各項問題動工，並於年底完工通行，落實市長盧秀燕照顧和平的理念。

和平區長林建堂說，白鹿吊橋是台中市目前最長的一座吊橋，過去因被鑑定為危橋，自101年5月起封閉，至今已超過7年，感謝市府補助2800餘萬元進行吊橋整強重建工程，並協助區公所解決各項程序，包括向三河局申請取得河川公地使用同意，及協助跟參山國家風景區管理處、谷關工務段、東勢林管處、林務局協調，才能在今年4月動工。

林建堂說，原本到對岸只要10分鐘的路程，吊橋封閉之後居民要繞道2.5公里，花上將近1個半小時，還要與砂石車爭道，相當危險，12月完成修繕並開放通行後就方便多了，居民都相當開心。

楊瓊瓔表示，白鹿吊橋工程非常不容易，經市府及市議會爭取，建設局會勘、研考會進行施工查核與輔導，以及區公所共同監督下開工，工程進行中又經歷多日雨天，終於將在12月底將開通，大家都很努力，希望吊橋啟用後除提升和平居民出入安全，也促進谷關地區農產運輸、觀光發展。

研考會表示，8月時即針對吊橋施工品質、材料試驗、安全衛生及文件品質等進行查核輔導，協助工程兼顧品質順利完成。和平谷關地區空氣清新，擁有香甜多汁的農特產品及豐富的天然景觀、溫泉，歡迎來台中的遊客除逛台灣燈會外，也能來走吊橋親近自然。

研考會指出，市府致力加速發展和平建設及照顧需求，今年市府投入和平區的建設經費達3億736萬元，其中已完成的工程共7案，包括梨山水資源回收中心、和平國中、梨山國中小修繕工程，以及斯可巴部落與竹林社區的簡易自來水修復工程等；266繞部落公車也增開至裡冷、哈崙台2個部落，提高和平居民生活的便利性，更動用預備金協助梨山「垃圾瀑布」清運作業。

(中時 )