香港反送中運動已持續將近半年，過程中許多設施、店家遭受波及，使的遊客量銳減，民生行業受到嚴重影響。對此，香港首富李嘉誠發布了「應急錢」計畫。特別撥了10億港幣(約台幣38.9億)，來幫助各行業，目前已經進行到第三期的應急錢計畫，也已經開放申請，一旦資格符合，最多能申請5萬元港幣的補助款。

香港反送中運動已持續將近半年，過程中許多設施、店家遭受波及，使的遊客量銳減，民生行業受到嚴重影響。對此，香港首富李嘉誠發布了「應急錢」計畫。特別撥了10億港幣(約台幣38.9億)，來幫助各行業，目前已經進行到第三期的應急錢計畫，也已經開放申請，一旦資格符合，最多能申請5萬元港幣的補助款。(圖/取自李嘉誠基金會)

據李嘉誠基金會26日宣布，第三期的「應急錢10億」計畫已可申請，此次將用1億港幣來支援旅遊業、小販等，最多能申請5萬的補助款。若是擁有營業執照的小販則能申請到5000元補助。預計12月中之前能夠將補助發出。

據基金會資料，第一期的資助對象為餐飲業，第二期則為零售業，統計後共收到超過26000宗申請。另外，李嘉誠基金會也表示，這次的補助款是「無條件支援」，希望能令領到補助的業者安心使用，不用擔心往後需要償還。

(中時電子報)