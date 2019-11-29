綠營5人無力回天僅能保留發言權拚翻案。(蔡依珍攝)

創升格以來紀錄！桃園市議會29日審查預算第5日，議員姍姍來遲，資科局和捷工局分別4分鐘、2分鐘即結束，祕書處長一度趕不及而休會，直到研考會藍營陸續到場，一口氣刪除1999市民服務熱線、市民手冊和出國旅費近3000萬預算，綠營5人無力回天僅能保留發言權拚翻案。

桃園市議會28日預算「審好審滿」，9點直到4點半結束，較表訂延後半小時，但29日一早僅2位民進黨籍議員郭蔡美英、彭俊豪到場，主席黃婉如逐頁詢問審議，在沒有人有意見下，資科局3.86億元4分鐘結束，捷工局更誇張，52.9億元2分鐘迅速通過，創下桃園升格以來最快速通過紀錄。

9點7分黃婉如宣布換審議祕書處，但處長顏子傑尚未抵達議會，黃原本提議接下來的研考會先審，但同樣人未到齊，緊急宣布休會10分鐘，顏抵達後數度向大會致歉，藍營議員也陸續抵達，在陳美梅發難下，兩岸事務小組費、兩岸交流費2筆239萬元遭擱置，10分鐘內通過預算。

直到第4個局處研考會，國民黨團書記長梁為超質疑成效和執行對象，擱置公共政策調查、公民參與推動、以及聯合國永續發展交流3預算，議員舒翠玲緊接著提案刪除2328.7萬元的1999市民熱線，藍營10人人數優勢通過刪除案，趁勝追擊接連刪除300萬元的市民手冊編印費和90萬的出國考察差旅費，綠營5人無力回天，雖然一度提案擱置制衡，但居於人數劣勢未通過，僅能保留發言權力拼二讀翻盤。

藍營姍姍來遲、棄守捷工局52.9億元高額預算、綠營人數不足也未捍衛研考會近3000萬元預算導致全被刪除，桃園市議會創升格以來紀錄不到10點，4個局處預算即審議完畢，宣布散會。

(中時 )