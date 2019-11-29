全球最後1隻！滅絕百年謎團終破解！根據聯合國最新自然生態評估報告指出，人類正在加速破壞大自然，百萬種動物與植物面臨滅絕，當中許多將在數十年內絕種，生物消失的速度增快數百倍。動物星球頻道《滅絕動物大追蹤》團隊追蹤，百年來未見過的雌性費南迪納巨陸龜竟然再度現身，這消息將改變整個陸龜進化史的發展，並成為本世紀生態學上的重要突破。《滅絕動物大追蹤》每週二晚10點，揭開生態謎團的神秘真相！

生物學家抽取血液樣本，完成史上第一份費南迪納巨陸龜亞種的科學數據。（動物星球頻道 提供）

被宣布滅絕、消失了112年的費南迪納巨陸龜近日在加拉巴哥群島中最年輕、火山噴發最活躍的費南迪納島上被重新發現，這個令人振奮的消息將改變整個陸龜進化史的發展，並成為本世紀生態學上的重要突破！由20座火山島組成的加拉巴哥群島向來被視為達爾文演化論的靈感來源地，每座島上的生物都是獨立演化，目前已辨別出有15種加拉巴哥陸龜，現今只剩下11種巨陸龜。費南迪納巨陸龜以牠居住的島嶼命名，這種陸龜唯一的紀錄是 1906 年科學考察團留下的，在這一百多年來，都沒有人再看過這傳奇陸龜的真面目。

費南迪納島火山運動活躍，有「人間地獄」之稱號。（動物星球頻道 提供）

野生生物學家佛瑞斯特葛蘭特（Forrest Galante）始終堅信費南迪納巨陸龜從未真正消失，終於在跟隨達爾文腳步踏上有「人間地獄」之稱的加拉巴哥群島探索，尋找島上獨有的巨陸龜，數日後破解這沈睡超過一世紀的謎團，發現了百年來未見過的雌性費南迪納巨陸龜。

封印之島保留滅絕動物新希望。（動物星球頻道 提供）

佛瑞斯特葛蘭將這次的發現視為畢生最傲人的成就，他表示「就像平塔島象龜孤獨喬治是滅絕的警訊一樣，我相信費南迪納巨陸龜能成為尋找滅絕野生動物的新曙光，她是全世界最稀有的烏龜，也是這世紀來全世界在加拉巴哥群島上最大的發現之一。」

百年來僅出現疑似費南迪納巨陸龜齒痕的蹤跡，並未有人親眼目睹本尊。（動物星球頻道 提供）

世上僅存的費南迪納巨陸龜，這位百歲烏龜奶奶的出現為復育帶來一線生機，為了避免火山再度爆發淹沒棲息地，科學家們細心將目前偏瘦弱的她帶回保育中心照顧，未來也預計再度回到原地尋找可以配對繁殖的公陸龜；同時科學家也在費南迪納巨陸龜身上置入晶片標記、取得血液樣本，這是有紀錄以來人類首度取得活體樣本進行科學研究，希望從中發現巨陸龜的演化的基因秘密。

全球最後一隻, 滅絕百年陸龜現身 ! 《滅絕動物大追蹤第2季》。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)