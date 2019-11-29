日本厚生勞動省的研究班調查分析，家庭料理的鹽分過高的話，家族中的每個人患心肌梗塞等的死亡風險也會升高。研究學者呼籲，「為了保護家族成員的健康，在家煮飯要減少鹽的用量」。

以滋賀醫科大學教授三浦克之為首的研究班調查了1980年參加日本全國國民營養調查的人的飲食習慣，除了單身以及有循環器官疾病病歷的人之外，共調查了30至79歲的8千702名男女在家中的飲食習慣。

調查對象的平均年齡為49.4歲，家庭成員3至5人者占了63%。從每戶家庭的總能量攝取量及食鹽攝取量，計算出每1千卡(kcal)的食鹽攝取量。

至2004年的追蹤調查期間內共有2千360人死亡。因循環器官疾病死亡者共787人，因心肌梗塞等冠狀動脈疾病死亡者共168人，因中風死亡者共361人。

調查發現，每1千卡的食鹽攝取量增加2公克的話，死亡率會提高7%。再依據攝取量分成4個小組，攝取量最多的和最少的小組相比較，因心肌梗塞等冠狀動脈疾病造成死亡的風險約達1.49倍，中風死亡的風險為1.39倍。

與家人一起用餐的機會比較多，許多人都習慣了「家裡的味道」，家庭料理的味道很難因個人喜好各自調整。因此三浦教授表示，「為了保護家人們的健康，口味較重、較鹹的家庭應該要將味道調淡一點」。

這項調查結果已公布在日本高血壓學會雜誌電子版上。

(中時電子報)